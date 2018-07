Acontecerá no próximo dia 30, a partir das 8h30, o seminário Science ‘n’ Fiction, na Faculdade Cásper Líbero, Av. Paulista, 900, 5.º Andar, em São Paulo. Segundo o professor Walter Lima, “o evento abordará as relações entre o gênero e a ciência/tecnologia e contará com a participação de cientistas produtores de ficção científica, pesquisadores e setores sociais envolvidos com a temática”. O blog do evento traz mais informações sobre a programação e sobre como se inscrever.

