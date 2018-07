Acontece na próxima sexta-feira, dia 21, a partir das 10h, o evento A TV do Futuro, que tem apoio do jornal O Estado de S. Paulo. O futuro da TV 3D e da Smart TV será discutido por Fernanda Summa, da LG; Marcelo Zuffo, da USP; e pelo jornalista Ethevaldo Siqueira.

José Félix, da Net; Agrício Silva Neto, da Sky; Ara Minassian, da Anatel; e Oscar Simões, da ABTA, vão falar sobre as perspectivas da TV paga no País.

As inscrições são gratuitas. Mais informações no site do Ethevaldo Siqueira.

