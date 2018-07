O governo constrói, em Porto Alegre, o Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec), primeira fábrica de chips com ciclo completo de produção do País. O projeto, financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, chega a R$ 180 milhões. As máquinas foram doadas pela Motorola.

