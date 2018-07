Com o Cassete Generator, do site Says-it.com, dá para criar imagens personalizadas de fitas cassetes, como a que fiz acima. Você digita o nome do artista, o nome da fita e uma linha com créditos. Escolhe a cor da fita e das letras e aperta “Go”.

A imagem não fica gravada no site. Precisa ser copiada se você quiser enviar para outras pessoas. Também existe a opção para discos de vinil.

Dica do Paulo Bueno.