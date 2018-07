A Coréia do Sul lançou em 2002 uma política pública, chamada e-Korea, para transformar o país em um “líder global da Era da Informação”. Entre outras coisas, o governo estimula o acesso à internet de alta velocidade.

No Brasil, as telecomunicações convivem com uma política definida há quase 10 anos, criada para a privatização do Sistema Telebrás, que já não incentiva o crescimento e que não contempla avanços tecnológicos como a internet rápida.

Enquanto isso, acontecem conflitos públicos entre ministros, brigas entre o Ministério das Comunicações e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e ações judiciais, num clima de insegurança que segura investimentos.

Mais informações no Estado de hoje (“Falta de política pública segura investidor“, só para assinantes, p. B11)