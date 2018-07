O software de interatividade Ginga é a única tecnologia genuinamente nacional da TV digital nipo-brasileira, que estreou no País em 2 de dezembro de 2007. Até agora, não está disponível comercialmente. Mas, depois de meses e meses de resistência e contratempos, está finalmente pronto, com a norma publicada, os produtos desenvolvidos e a adesão dos radiodifusores, que começaram a ver no Ginga uma maneira de aumentar a receita e de enfrentar a concorrência dos serviços interativos, como a internet.

“Consideramos a interatividade como um conteúdo que será tão importante em alguns anos como o vídeo o e o áudio são hoje para nossos telespectadores”, afirmou Raymundo Barros, diretor de Engenharia da TV Globo São Paulo. “Entendemos a interatividade com uma excelente ferramenta para aumentar a atratividade de nossos conteúdos.”

Pouca gente viu (já que os equipamentos com o Ginga completo ainda não estão no mercado), mas as grandes redes já têm interatividade no ar. A Rede Globo, por exemplo, transmite uma aplicação que acompanha a novela “Caminho das Índias”, que traz informações que são como extras de DVD.

“Temos cinco redes e pelo menos cinco empresas de software que já desenvolvem aplicações interativas”, afirmou Frederico Nogueira, presidente do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD), que reúne emissoras, indústria e governo. “Em setembro, deve chegar ao mercado o primeiro televisor com receptor embutido e o Ginga.”

A especificação técnica do Ginga foi finalizada em abril. A publicação da norma demorou bastante porque, entre outros problemas, os pesquisadores brasileiros descobriram que a primeira versão do software exigia o pagamento de royalties internacionais pouco antes do lançamento da TV digital no Brasil, há quase dois anos. As emissoras testam conversores com o Ginga completo de fabricantes como LG, Tecsys e Visiontec. A interatividade deve ser a principal atração do evento SET Broadcast & Cable 2009, que começa amanhã (25/8) em São Paulo.

