De quem é a culpa pela crise? Do consumismo desenfreado que levou a sociedade americana a contrair dívidas várias vezes acima de sua capacidade pagamento? Da ganância dos bancos, que buscaram ganhos a qualquer preço? Da omissão das autoridades monetárias, que deixaram a bolha de crédito se expandir e não acompanharam com a atenção devida o que acontecia nos mercados? Da nova etapa da globalização, surgida no bojo do desenvolvimento tecnológico, que permitiu ao dinheiro rodar o mundo sem barreiras, tornando obsoleta qualquer forma de controle? Não há, claro, uma só resposta. Mas, segundo a revista americana Wired, a maior culpada é uma fórmula matemática.

O nome dela é função de cópula gaussiana (em estatística, cópula que dizer outra coisa: a combinação em um único número do comportamento de duas ou mais variáveis). Criada por David X. Li, economista chinês com doutorado em estatística pela Universidade de Waterloo, no Canadá, e publicada pela primeira vez em 2000, ela foi vista como uma forma simples de se tratar um problema complexo: como calcular o risco de um conjunto de financiamentos garantidos por hipotecas.

A fórmula criada por Li permitiu que os bancos revendessem as dívidas para terceiros, reempacotando hipotecas de alto risco em papéis que chegavam a ser considerados de risco zero (ou triplo A, nome dado pelas agências de classificação). Isso criou uma euforia no mercado, que negociou trilhões de dólares em papéis que ofereciam retorno alto e comissões gordas, sem ameaça de calote, atraindo investidores conservadores como fundos de pensão.

Mas a fórmula tinha um problema. Para avaliar o risco, ela tomou como base o comportamento histórico dos seguros contra inadimplência de hipotecas, que era bastante recente, com menos de 10 anos. Na última década, o mercado imobiliário americano só subiu e, por causa disso, os dados não mostravam o que poderia acontecer com a inadimplência se os preços começassem a cair.

