Semana que vem sai lá fora Foundation Sounds (Empyrean Records), quarto disco do Eric Matthews.

Ele faz um rock sofisticado, com sopros e cordas, que já foi comparado a Forever Changes, do Love. Ou até a Pet Sounds, dos Beach Boys.

Acho próximo do High Llamas, banda do Sean O’Hagan, menos a eletrônica e as faixas instrumentais.

O primeiro, It’s Heavy In Here, saiu em 1995 pela Sub Pop, que buscava mostrar, na época, que não era somente a gravadora do grunge.

As músicas são:

1. Our House

2. Sorry

3. Gold

4. When You Should Be There

5. Death Of In Between

6. Survive

7. This Chance

8. Watch the Sky

9. Courage

10. All the Clowns

11. More Than I Can Give

12. All That Remains

13. Start of the Meltdown

14. Sounds of Flight

15. The Fly

16. And the World Will Go

17. Till This Story Ends

Vem com um EP grátis:

1. Alley Way Masters

2. Million Errors

3. It Kicks Me Over

4. The Boy Made Of Clay

5. You’re What I Need