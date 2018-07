As fraudes no celular não se restringem à clonagem, alerta Luis Minoru Shibata, diretor-geral para a América Latina da consultoria The Yankee Group.

“O assunto está cada vez mais preocupante, apesar de as operadoras não admitirem publicamente”, diz Minoru.

Ele se refere a fraudes como consumidores que apresentam identidades que não são as suas quando compram o celular, vendedores que fazem vendas falsas para aumentar a comissão e roubos de cartões pré-pagos.

Com esse tipo de fraude, o cliente corre o risco de descobrir que há mais celulares em seu nome, inadimplentes, que ele nem sabia que existiam. Ou de comprar um cartão pré-pago que foi cancelado por roubo.