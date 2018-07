Às vezes, a ciência vai longe demais. John Noble, o doutor Walter Bishop de Fringe, é o apresentador de uma nova série, chamada Dark matters: twisted but true (Matérias escuras: estranho mas verdadeiro). Com seis episódios, “explora histórias da vida real do lado obscuro da ciência”. Entre os temas tratados, estão tentativas de cruzar humanos e macacos, investigações sobre zumbis e estudos sobre transplantes de cabeça. Estreia dia 31 no Science Channel, dos Estados Unidos.

Via io9.

Siga este blog no Twitter: @rcruz