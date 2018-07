Drew Schutte é diretor editorial da Wired, uma das revistas de tecnologia mais conceituadas do mundo. Para ele, o impresso não vai acabar. Ele acredita que sempre haverá pessoas que vão preferir publicações de papel, com fotos atraentes, que podem ser levadas para qualquer lugar.

No próximo mês, Schutte estará no Brasil, para participar do evento Proxxima 2007 – Encontro Internacional de Comunicação Digital, que acontece nos dias 6 e 7 em São Paulo.