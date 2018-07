Ontem, a revista Forbes divulgou sua lista dos 400 americanos mais ricos. Mais uma vez, Bill Gates, dono da Microsoft, ficou em primeiro lugar. Ele tem US$ 53 bilhões.

A lista trouxe, no entanto, algumas novidades, segundo o jornal The Washington Post. Pela primeira vez, todos integrantes da lista são bilionários.

O jornal também destacou a velocidade com que os bilionários fizeram fortuna. Larry Page e Sergey Brin (foto), fundadores do Google, ficaram US$ 13 milhões mais ricos a cada dia, cada um dos dois, nos últimos dois anos. Brin está em 12.º lugar, com US$ 14,1 bilhões, e Page em 13.º, com US$ 14 bilhões.