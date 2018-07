Por aqui, pouca gente ouviu falar na Rakuten, a maior varejista online do Japão. Com faturamento anual de 346,1 bilhões de ienes (US$ 4,3 bilhões), a empresa começou recentemente a sua expansão internacional, e anunciou ontem a compra de 75% da brasileira Ikeda, que fornece serviços de comércio eletrônico para grandes redes brasileiras, como a Ri Happy, Videolar, Cobasi, Etna e Le Postiche.

“O Brasil é um dos mercados mais promissores do mundo”, afirmou o japonês Ken Okamoto, diretor de operações da Rakuten Brasil. “Em nosso plano de expansão internacional, analisamos 27 países, e o Brasil foi um dos primeiros em que fizemos investimento.”

Criada por Hiroshi Mikitani, o quinto na lista dos mais ricos do Japão segundo a revista Forbes, a Rakuten está presente, além do Japão e do Brasil, no Estados Unidos, França, China, Tailândia e Indonésia.

Com um valor de mercado de 1,1 trilhão de ienes (US$ 14 bilhões), a empresa comprou no ano passado a americana Buy.com, por US$ 250 milhões, e a francesa Priceminister, por 200 milhões. A empresa também criou uma joint venture chinesa com a Baidu. O investimento no Brasil não foi divulgado.

Enquanto a Ikeda fornece a plataforma tecnológica para que empresas criem suas lojas virtuais, no formato de software como serviço, a oferta da Rakuten é mais ampla. A empresa japonesa opera em seu país de origem um shopping virtual, em que, além da tecnologia, os lojistas têm apoio em promoção e marketing e consultoria de vendas, entre outros serviços.

A ideia é trazer esse formato ao Brasil, oferecendo o pacote de shopping virtual aos clientes da Ikeda e a outros varejistas. O nome Ikeda deixará de ser usado, e a empresa passará a se chamar Rakuten. Okamoto está se mudando para o Brasil e passará a ser diretor de operações. Os sócios originais da Ikeda continuam na operação, com 25% da companhia.

“Temos hoje 115 clientes, e a maioria deles está interessada em participar do shopping virtual”, disse Ricardo Ikeda, fundador da empresa brasileira e um dos pioneiros da internet local. A versão beta do shopping virtual será lançada no País em novembro. Os participantes continuam a ter suas lojas independentes, apesar de estarem presentes também no shopping.

Mais informações no Estado de hoje (“Gigante japonesa de e-commerce Rakuten compra a brasileira Ikeda“, p. B12).

