Jesus Diaz, do blog Gizmodo, está com muito medo do Google:

“Hoje, Sergey Brin, fundador do Google, disse que eles querem ser seu terceiro ‘hemisfério cerebral’. Ontem, Eric Schmidt falou que o Google sabe onde você está, do que você gosta, e irá sugerir o que você deve fazer em seguida.”

O Google lançou hoje um sistema instantâneo de buscas. Ontem, quando falou sobre a Google TV, Schmidt, presidente do gigante da internet, disse também o seguinte: “Vocês não terão que se preocupar com a seleção dos programas que quiserem ver, nós faremos isso por vocês.”

