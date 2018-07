O Google lança hoje (24/10) a versão brasileira do Google Maps, serviço que permite encontrar endereços e traçar rotas na internet. Até o fim do ano, as empresas brasileiras poderão colocar gratuitamente suas informações nos mapas do Google, com nome, endereço, telefone, descrição e até foto. “Mesmo as empresas que não tiverem um site próprio poderão ter presença na internet”, disse Alexandre Hohagen, diretor-geral do Google Brasil. Quem tiver um site, poderá incluir também o endereço da internet no mapa.

Assim como outros serviços do gigante da internet, o modelo de negócios do Google Maps é baseado na receita publicitária. Os anúncios de texto, chamados links patrocinados, aparecem do lado dos mapas. O anunciante poderá vincular o anúncio a uma região geográfica e mostrar no mapa a sua localização, quando o internauta clicar. O Google Maps permite a criação de mashups, que são a combinação das informações do Google com outras aplicações. “As pessoas podem colocar o Google Maps no seu site e identificar o que quiser”, explicou Patrícia Pflaeging.

O Apontador, empresa brasileira especializada em mapas, vê como positiva a entrada do Google no mercado local. “O Google é mais um parceiro que um concorrente”, afirmou Rafael Siqueira, diretor de Tecnologia do Apontador. Hoje, a principal fonte de receita da empresa são projetos de mapas para terceiros, como Vivo, Nextel, Claro e Globo.com. “O Google permite criar aplicações na sua plataforma, mas não desenvolve os projetos, o que é uma oportunidade para nós.” Siqueira não descarta desenvolver aplicações para o Google Maps, apesar de ter tecnologia própria.

Mais informações no Estado de hoje, 24/10 (“Google lança versão brasileira de seu serviço de mapas“, p. B12).