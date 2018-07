A equipe de pesquisas do Google trabalha num sistema para identificar o que as pessoas assistem na televisão, para enviar conteúdo relevante — o que inclui anúncios relacionados ao tema, é claro.

Segundo a Technology Review, no lugar de set top boxes caros, o sistema usa um microfone que registra pequenos trechos do som da televisão, envia-os para um banco de dados onde são comparados com mostras gravadas e, dessa forma, identificados.

Os pesquisadores garantem que não conseguem captar conversas em frente à televisão e outras informações pessoais.

A empresa ainda não sabe quando a pesquisa, em seu estágio inicial, vai se transformar em produto.