A TIM Brasil planeja lançar seu serviço de celular de terceira geração (3G) até o fim do trimestre. Segundo seu presidente, Mario Cesar Pereira de Araujo, o serviço – que facilita o acesso à internet de banda larga pelo celular – será oferecido em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outras localidades. No fim do ano passado, a TIM pagou R$ 1,3 bilhão por licenças para operar nacionalmente o 3G, em um leilão da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

“Não adianta botar banda larga na mão do cliente, se não houver conteúdo”, disse ontem Araujo, ao anunciar um acordo com o Google. Os clientes da TIM poderão acessar, a partir do portal da operadora no celular, o YouTube, serviço de vídeo via internet do gigante americano de buscas. Eles também poderão fazer um vídeo com o aparelho celular e transmiti-lo direto para o YouTube, sem ter que usar um computador.

O acordo não é exclusivo. Clientes de outras operadoras podem até mesmo digitar o endereço do YouTube no navegador de internet do aparelho de telefonia móvel e assistir aos vídeos. Segundo Marco Lopes, diretor de marketing da TIM, a vantagem para os clientes da operadora é a facilidade de já ter o YouTube integrado no portal para celulares da TIM. O acesso ao YouTube custará R$ 1,50, mais impostos, por megabyte. Lopes apontou que assistir a um minuto de vídeo sairá por cerca de R$ 0,90.

A parceria prevê que, depois do YouTube, serão oferecidos a busca do Google no celular e o Orkut via mensagens de texto. “A plataforma de celulares é cada vez mais importante”, afirmou Alexandre Hohagen, diretor-geral do Google no Brasil. “Principalmente aqui no Brasil, onde existem três usuários de celular para cada internauta.” O Google lançou mundialmente o YouTube Mobile na semana passada e, antes da TIM Brasil, só havia anunciado um acordo com a NTT DoCoMo, no Japão.

