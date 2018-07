Há 12 anos, quando receberam US$ 25 milhões em investimento, Larry Page (foto) e Sergey Brin foram convencidos a contratar um executivo experiente para presidir o Google. Logo depois, mudaram de ideia, e o investidor John Doerr levou-0s para conhecer os melhores CEOs do setor de tecnologia – como Steve Jobs (Apple), Jeff Bezos (Amazon) e Andy Grove (Intel) – e mostrar como seria difícil para dois garotos tocarem a empresa sozinhos.

Depois disso, eles disseram a Doerr, segundo a revista Wired: “Concordamos com você”. A única condição era que o presidente do Google fosse Steve Jobs.

O contratado acabou sendo Eric Schmidt, ex-diretor de tecnologia da Sun Microsystems e ex-presidente da Novell. Apesar da resistência inicial, Page e Brin acabaram trabalhando bem com Schmidt. No próximo dia 4, o executivo deixará o comando do Google, que ficará a cargo de Page, agora com 38 anos.

O perfil de Page na Wired é um trecho do livro In the plex: how Google thinks, works, and shapes our lives (Simon & Schuster), escrito por Steve Levy, que ainda será publicado nos Estados Unidos. O retrato que emerge é o de um nerd antissocial, fã de Nikola Tesla, com sonhos impraticáveis de tão ambiciosos. Quando os fundadores do Google estiveram no Brasil, em 2006, Brin era o mais falante.

Foto: Marcin Mycielski / Parlamento Europeu

Siga este blog no Twitter: @rcruz