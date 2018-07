O escritor Nicholson Baker resenha o livro Googled: The end of the world as we know it (The Penguin Press), do Ken Auletta, no New York Times (em inglês):

“Mas o que Auletta faz principalmente é falar de trabalho com executivos-chefes, e esse é o ponto forte do livro. Auletta parece ter entrevistado os dirigentes de todos os grupos de mídia da América do Norte, e a maioria deles está infeliz, de um jeito ou de outro, com o que o Google se tornou. O Google é voraz – eles dizem-, tem ambições gigantescas, é rico demais, convencido demais, e ganha muito dinheiro com C.D.O. – conteúdo dos outros. Um ‘importante executivo da mídia’, que não foi nomeado, se inclinou na direção de Auletta durante a Conferência Zeitgeist do Google em 2007 e sussurrou uma pergunta retórica em seu ouvido: Qual é o valor real, ele queria saber, que o Google está produzindo para a sociedade?”

Daí Baker enumera as qualidades de vários serviços do Google, destaca o dinheiro que a empresa faz com os links patrocinados e aponta contradições: “Agora Page e Brin (os fundadores do Google) voam por aí em um Boeing 767 personalizado e falam sinceramente em computação verde, apesar de os fluxos livres dos vídeos caseiros de todas as pessoas no YouTube queimarem montanhas de carvão”.