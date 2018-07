Parece valer a pena ter de resolver equações matemáticas complexas durante o processo de contratação. Os funcionários do Google têm um pacote de regalias que dificilmente seria oferecido por qualquer outra empresa.

O Googleplex São Paulo, escritório de 1,7 mil metros quadrados ocupado pela empresa há cerca de três semanas, tem uma sala para seus empregados receberem massagem. Existe um lounge com rede e almofadões em que alguns deles aproveitam para fazer a sesta, depois do almoço.

O refeitório tem uma mesa de pebolim e várias TVs de plasma. ‘Estão loucos por um PlayStation 3 agora’, afirmou Alexandre Hohagen, diretor-geral do Google Brasil.

A empresa oferece chocolates e refrigerantes de graça. ‘Em um mês, são consumidos 700 iogurtes, 5 mil refrigerantes e sucos e 2 mil garrafinhas de água’, apontou Hohagen. Isso para um público de 60 funcionários em São Paulo. As vagas em aberto estão em www.google.com.br/jobs.

Mais informações no Estado de hoje, 1/12 (“Escritório do Google no Brasil mostra novo estilo de gestão“, p. B21).