O leilão de uma licença de telefonia celular de terceira geração (3G), que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) planeja fazer até junho, corre o risco de ter somente um participante. O mercado apostava em uma disputa entre Nextel e GVT, operadora que foi comprada recentemente pela francesa Vivendi. No entanto, o presidente da GVT, Amos Genish, afirmou ao Estado que não tentará comprar a licença.

“Não vamos participar do leilão da banda H (como é chamada a licença que será colocada à venda)”, disse Genish. “Nos próximos anos, vamos nos focar em nosso negócio principal, que são telefonia fixa, banda larga e TV paga. Seria um movimento perigoso investir em celular agora.”

Recentemente, a Vivendi anunciou que planeja entrar no mercado brasileiro de telefonia móvel, via GVT. Mas em nenhum momento as empresas haviam dito que comprariam a licença este ano. A Anatel resolveu reservar a banda H para quem ainda não tem operações nacionais de celular, o que impede, se as regras se mantiverem, que a Vivo, Claro, TIM e Oi participem do leilão.

“Gastaríamos bilhões sem ter como nos diferenciar das empresas que já estão no mercado”, explicou Genish, sobre seu desinteresse na banda H. “Só se resolvêssemos oferecer iPhones de graça, o que só serviria para perder dinheiro.” Segundo o executivo, a ideia é participar do leilão da quarta geração (4G) da telefonia celular, também conhecida pela sigla LTE, que deve acontecer em 2012. “Daí, vamos poder dizer que somos a única operadora totalmente 4G do mercado.”

Com isso, a Nextel pode se tornar a grande beneficiária da banda H. “A Nextel inflacionou o preço de todo mundo no primeiro leilão de 3G, e agora pode comprar uma licença com o preço lá embaixo”, disse Luis Minoru Shibata, diretor de Consultoria da PromonLogicalis. A Nextel participou agressivamente do leilão em que a Vivo, Claro, TIM e Oi compraram suas licenças, aumentando o ágio para todos, sem levar nenhuma delas.

