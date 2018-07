O New York Review of Books traz um ensaio sobre o americano H. P. Lovecraft, que teve vários contos reunidos no livro Tales, editado pela Library of America no ano passado.

De espírito livresco, o escritor de histórias de terror parecia uma caricatura do homem de letras do século 19 e pouco sabia sobre a vida:

“Em outras palavras, ele era um nerd. Era um nerd em grande escala, no entanto — um nerd heróico, um nerd pálido, translúcido e mallarméano, um nerd que sofria pela sua arte. Sua arte consistia exclusivamente em causar horror, e nesta área era enciclopédica. Como espaço para seu horror ele construiu um mundo todo — um universo inteiro, com tempo medido em éons — que outros poderiam continuar ocupando indefinidamente. (…) Como fornecedor de instrumentos para o cultivo do horror ele era feito sob medida para o garoto influenciável de 14 anos, e a quantidade de garotos de 14 anos — alguns deles um pouco mais velhos cronologicamente, outros até mesmo garotas — aumenta sempre.”

Em seus contos, publicados originalmente em revistas baratas, Lovecraft criou uma mitologia em torno de um ser monstruoso e extraterrestre chamado Grande Cthulhu, que teria chegado à Terra antes do surgimento da humanidade. Ele também inventou um livro, chamado Necronomicon, que guardava os segredos sobre Cthulhu.

Em 1985, o diretor americano Stuart Gordon lançou o filme Re-Animator, uma adaptação não muito fiel de um conto de Lovecraft. Dirigidos por Gordon ou Brian Yuzna, vieram outros, como Do Além, A Noiva do Re-Animator e Dagon.