Houve um tempo em que para atacar redes de computadores era necessário um conhecimento técnico que poucos tinham. Hoje, essas tecnologias estão disponíveis na internet, para quem quiser baixar e usar, ao alcance de uma busca. Além disso, os grupos interessados em derrubar e invadir sistemas podem se organizar facilmente, usando ferramentas de mídia social. É possível definir alvos e objetivos e, com uma coordenação mínima, atingir governos e empresas.

O grupo de hackers LulzSec ganhou muita visibilidade nos últimos meses ao atacar, com sucesso, sites da CIA, do FBI, do Senado americano, das redes americanas de TV Fox e PBS e a gigante japonesa de eletrônicos Sony. No último caso, houve roubo de números de cartões de crédito, mas, na maioria dos ataques, o objetivo principal parece ser o constrangimento de governos e de empresas. Lulz vem de LOL, sigla de rindo alto em inglês, e Sec de security (segurança).

A história dos ataques cibernéticos começou com jovens aficionados por tecnologia que começaram a invadir sistemas pelo desafio de conseguir superar as barreiras de segurança. Com o tempo, essa fase mais romântica ficou para trás, e grupos criminosos passaram a se especializar no roubo de informações valiosas, como dados de cartão de crédito, tendo como objetivo ganhar dinheiro com os ataques.

Aparentemente, o LulzSecBrasil não quer lucrar com os ataques. “Sinceramente. Nossa causa é apenas derrubar sites ligados ao governo”, tuitou o grupo há alguns dias. Sua conta do Twitter tinha na noite de ontem mais de 12,8 mil seguidores. Os hackers publicam mensagens anticorrupção e reclamando do preço alto dos combustíveis, mas, tanto aqui quanto lá fora, não parece ter ideologia muito definida.

Outro grupo de hackers, chamado Fail Shell, invadiu o site do IBGE (foto) e criticou o LulzSec em sua mensagem: “Não há espaço para grupos sem qualquer ideologia como LulzSec ou Anonymous no Brasil”.

Os grupos que modificam os sites, como o Fail Shell, costumam ser chamados de “defacers” pelos especialistas em segurança da informação. Aqueles que invadem sistemas e têm acesso a informações sigilosas são conhecidos como “crackers”. Em sua origem, a palavra hacker designa alguém que conhece muito a tecnologia, mas muitas vezes acaba sendo empregada para denominar quem age de maneira ilegal.

Os ataques do LulzSecBrazil são de negação de serviço. Eles tomam o controle de computadores de terceiros, fazendo com que os sites que são alvo dos ataquem fiquem congestionados com milhares de acessos simultâneos.

