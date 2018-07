O andróide Data (foto), do seriado Jornada nas Estrelas: A Nova Geração, foi o único robô ficcional a ser indicado para o Hall da Fama dos Robôs (em inglês) este ano. Os outros novos integrantes são o brinquedo Lego Mindstorms; o sistema de direção automática NavLab 5, da Universidade Carnegie Mellon; e o robô de uma perna Raibert Hopper, do Massachusetts Institute of Technology (MIT).

“Pela primeira vez, o júri selecionou mais robôs da ciência de fato que da ficção científica”, disse Matt Mason, diretor do Instituto de Robótica da Carnegie Mellon, responsável pelo Hall da Fama, à CNET News.com (em inglês). “Talvez seja uma indicação de que finalmente estejamos alcançando nossas expectativas.”