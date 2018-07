Ontem à noite, na abertura do evento Futurecom, em Florianópolis, o ministro das Comunicações, Hélio Costa (foto), voltou a criticar a imprensa. Só que desta vez foi a imprensa inglesa.

“Eles ouviram só a oposição”, bateu o ministro, ex-repórter do Fantástico, referindo-se à última edição da revista The Economist, que numa matéria intitulada “Ame Lula se você é pobre, preocupe-se se não é“, critica, entre outros pontos, a postura do governo em relação às agências reguladoras.

A texto aponta que o Ministério das Comunicações “mais de uma vez tentou passar por cima da Anatel”. A hostilidade do governo para com as agências deixaria, segundo a revista, de encorajar investimentos.

“A matéria é tão ruim que diz ministério de telecomunicações, no lugar de comunicações”, atacou Costa. “No Brasil, quem estabelece a política é o ministério, e cabe à agência cumprir.”