O ministro das Comunicações, Hélio Costa (foto), anunciou ontem (21/11) que está suspensa qualquer decisão sobre TV paga via satélite, também chamada Direct To Home (DTH), por 60 dias. O Ministério criará um grupo de trabalho para, nesse período, definir novas regras para o setor.

A decisão atinge em cheio os planos da Telefônica de oferecer o serviço. A empresa estava pronta para lançar o serviço, numa parceria com a Astralsat. Ontem, o conselheiro Pedro Jaime Ziller, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), disse que mesmo o acordo comercial com a Astralsat precisa de anuência prévia do regulador.

Como as decisões estão paralisadas, a Telefônica não poderia começar a operar. Segudno o diretor de Regulamentação da Telefônica, Marcos Bafutto, a empresa informou à Anatel sobre o acordo somente como um ato de concentração econômica, a ser avaliado posteriormente pelo Cade, sem a necessidade de aprovação prévia.

A Net e a Sky/DirecTV, que têm as Organizações Globo entre os acionistas, são contra a entrada da Telefônica neste mercado. A operadora espanhola é a maior concorrente na América Latina do grupo mexicano Telmex/América Móvil, dono da Net.

Mais informações no Estado de hoje (“Costa suspende projeto de TV da Telefônica“, para assinantes, p. B16).