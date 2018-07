O ministro das Comunicações, Hélio Costa (foto), esteve ontem em São Paulo, no evento ABTA 2006, da Associação Brasileira de Televisão por Assinatura. Preocupado com os conflitos do setor com as operadoras de telecomunicações, ele resolveu sair em defesa das empresas de TV paga, e criar um grupo de trabalho no governo para tratar do assunto:

“Tenho que entender a preocupação das empresas de TV por assinatura. Elas representam um porcentual muito menor do mercado de comunicações que as empresas de telefonia”.

Mais informações no Estado de hoje (“Hélio Costa sai em defesa do setor de TV por assinatura“, só para assinantes, p. B17).

Foto: Divulgação.