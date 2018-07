O gaúcho Rafael Grampá, autor da história em quadrinhos Mesmo Delivery e um dos ganhadores do prêmio Eisner deste ano nos Estados Unidos, desenha o detetive sobrenatural John Constantine no número 250 da revista Hellblazer, que chega às bancas lá de fora no dia 17 deste mês. Grampá desenha uma história escrita por Brian Azzarello. Em seu blog, o quadrinhista brasileiro mostra como ficou.

Via Trabalho Sujo.