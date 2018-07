Começou a circular pela internet uma mensagem de correio eletrônico (em inglês) que imita um golpe famoso da rede, conhecido como esquema nigeriano (Nigerian scam). O e-mail original oferecia uma soma milionária em dinheiro para o internauta que ajudasse alguém a tirar dinheiro da Nigéria, que estaria bloqueado por motivos legais ou políticos.

No esquema nigeriano, os golpistas pedem para o internauta fazer algumas transferências bancárias de seu próprio dinheiro para desbloquear os milhões, que, na realidade, não existem.

Falsamente assinado pelo secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Henry Paulson (foto), o e-mail que satiriza a crise imita a mensagem do esquema nigeriano. Escrito num inglês ruim, começa assim:

“Prezado americano: Preciso pedir seu apoio numa relação de negócios secreta e urgente, com transferência de fundos de grande magnitude. Sou Ministério do Tesouro da República da América (sic). Meu país está tendo uma crise que causou a necessidade de transferência de fundos de 800 bilhões de dólares US. Se você me apoiar nessa transferência, será bastante lucrativo para você.”