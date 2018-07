O site da Wired (em inglês) traz o trecho de um episódio que ainda não foi ao ar no Brasil da série Heroes. O personagem Hiro Nakamura, que pode manipular o contínuo espaço-tempo, se encontra com ele mesmo cinco anos no futuro (foto). A revista tem também uma entrevista com o criador da série, Tim Kring, e com Masi Oka, ator que interpreta Hiro. Kring não sabe diferenciar o Magneto do Wolverine, e não entende nada de quadrinhos, mas se cercou de pessoas que entendem. Ele pode não ter lido X-Men, mas tudo indica que o senhor Linderman, vilão da série, leu Watchmen, do Alan Moore. No Brasil, Heroes passa no Universal Channel.