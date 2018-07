No ano passado, a HP ultrapassou a IBM e se tornou a maior empresa de tecnologia da informação do País, segundo o Anuário Informática Hoje, que será lançado segunda-feira em São Paulo. De acordo com estimativas da publicação, a HP do Brasil faturou US$ 2,283 bilhões em 2007, comparados a US$ 2,004 bilhões da IBM. Em terceiro lugar, ficou a Samsung, com US$ 934 milhões e, em quarto, a Positivo Informática, com US$ 815 milhões.

A passagem da HP do segundo para o primeiro lugar, e da Positivo do nono para o quarto, reflete o crescimento da venda de PCs no País, concentrada principalmente no mercado residencial. Em 2007, foram vendidos 10,5 milhões de microcomputadores, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o que representou um crescimento de 42% sobre o ano anterior. A maioria deles foi vendida para clientes domésticos. A IBM deixou de fabricar microcomputadores quando vendeu sua divisão de PCs para a Lenovo em 2004.

Apesar do destaque da venda de computadores, o mercado de tecnologia mostrou bom desempenho como um todo. “Não temos uma projeção para este ano, mas as empresas têm dito que ele está ainda melhor que o ano passado”, disse Wilson Moherdaui, diretor da Plano Editorial, responsável pelo anuário. Em 2007, a receita líquida do mercado brasileiro aumentou 10,5%, somando R$ 42,5 bilhões. Em dólares, o avanço foi ainda maior: passou de US$ 17,6 bilhões em 2006 para US$ 21,8 bilhões, com expansão de 23,5%.

Mais informações no Estado de hoje, 16/8 (“HP ultrapassa IBM como maior empresa de tecnologia do País“, p. B23).