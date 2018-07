A americana HP ultrapassou a Positivo Informática, em faturamento, como a fabricante que mais vende PCs no Brasil, no terceiro trimestre. Em unidades vendidas, a Positivo ainda lidera, mas a distância entre as empresas está em dois pontos porcentuais, segundo estudo da IDC, citado pela HP.

“Quando entrei na HP, há seis meses, a participação da Positivo era maior que as das três principais concorrentes somadas”, disse Oscar Clarke, presidente da HP Brasil.

Segundo Clarke, a HP ficou, entre julho e setembro, com 16% do faturamento no mercado de PCs, comparados a 12% da Positivo. Em unidades, a fatia da Positivo chegou a 14%, comparados a 12% da HP.

“Estamos preparando uma artilharia pesada para sermos o número um em unidades também”, disse o presidente da HP Brasil. “Quando entrei na empresa já havia dito que, na minha visão, uma participação justa era a liderança em cada segmento.”

A Positivo preferiu não comentar os números. A empresa declarou, por meio de sua assessoria de imprensa: “A Positivo continua a ser líder nas vendas de computadores, e estamos determinados a manter essa posição.”

Segunda-feira, divulgou um comunicado reiterando sua posição de liderança: “Mesmo com o acirramento da competição, que já retorna a patamares semelhantes aos observados antes da crise financeira mundial, a companhia completa 24 trimestres consecutivos nessa posição.”

O terceiro trimestre não foi bom para a Positivo. O lucro líquido da empresa caiu 74,1%, para R$ 15,293 milhões. Sua margem Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização sobre receita líquida) caiu de 9,2% no terceiro trimestre de 2009 para 3,6%.

Em seu relatório de resultados, a Positivo informou que a queda foi “fruto principalmente de ineficiências operacionais, ajustes nos níveis de provisões e dos menores níveis de precificação no período”. Neste mês, as ações da Positivo acumulam queda de 30,8%, tendo fechado na segunda a R$ 11,05.

Na semana passada, a Positivo demitiu um grupo de gerentes e diretores, descontente com a performance no terceiro trimestre. Em comunicado à bolsa, a companhia citou a sazonalidade do mercado, com as vendas para o Natal, como justificativa para as demissões: “Concluído o abastecimento de computadores para esse período, a Positivo Informática realiza adequações necessárias em sua capacidade produtiva. Além disso, diante de mudanças no cenário de mercado, a empresa está ajustando seus processos internos e de estrutura como parte da estratégia para manter-se competitiva.”

Mais informações no Estado de hoje (“HP ameaça liderança da Positivo no mercado de computadores“, p. B14).

