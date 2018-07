Um grupo de pesquisadores da Universidade Hebraica de Jerusalém criou um software que consegue identificar sarcasmo em textos de avaliação de produtos na internet com 77% de precisão, segundo a Popular Science (em inglês).

O sistema recebeu o nome de Algoritmo Semi-Supervisionado para Identificação de Sarcasmo (Sasi, na sigla em inglês). Os pesquisadores analisaram 66 mil avaliações de produtos na Amazon, identificando frases sarcásticas.

A partir dessa amostra, definiram padrões de sarcasmo e criaram um algoritmo capaz de identificar as palavras e as formas usadas em observações que expressam o contrário do que dizem literalmente, ou que trazem um sentimento inconsistente com sua leitura literal.

O PDF do estudo, em inglês:

Acima, uma cena do seriado The Big Bang Theory, mostrando que o algoritmo poderia ser útil também fora da internet.