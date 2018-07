A exigência de licenças prévias para importação já prejudica as empresas, que começam a parar a produção por não conseguir liberar matéria-prima vinda do exterior. Na tarde de ontem (27/1), a Nokia, que tem fábrica em Manaus, parou de produzir, por falta de componentes. A fabricante de celulares deveria despachar hoje um pedido de exportação a dois países, mas não conseguirá. Segundo fontes de mercado, outras fabricantes de celulares e computadores foram afetadas.

“A situação é muito delicada, porque a dependência de importação do setor eletroeletrônico é séria”, disse por telefone Humberto Barbato, presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), que acompanha uma missão do ministro Miguel Jorge à África. Barbato disse que, se o problema não for solucionado em dois ou três dias, muitas empresas vão parar.

