Mario Lukas criou uma Toilettenpapier Drucker (impressora de papel higiênico), com drives de CD-ROM, microcontrolador Arduino e outras peças, para o concurso “Mach flott den Schrott“, da revista de tecnologia c’t. A impressora tem uma conexão Ethernet, e é possível alimentá-la com feeds de RSS ou do Twitter.

Via Make.

