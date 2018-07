Os números deste ano da indústria brasileira elétrica e eletrônica não foram nada bonitos. “Todos vão concluir que estamos dando graças a Deus que o ano está acabando”, disse, na semana passada, Humberto Barbato, presidente da Abinee, associação do setor. O faturamento real da indústria caiu 3% neste ano, segundo projeção da Abinee, com destaque negativo para o setor de equipamentos para geração, transmissão e distribuição de energia, que baixou 13%.

Poucas áreas cresceram. A principal foi telecomunicações, com avanço de 9%, principalmente por causa das vendas de smartphones. Também tiveram expansão a automação industrial e as utilidades domésticas, ambas com alta de 4%.

Muito tem se falado da perda de competitividade da indústria brasileira. Mas, no caso do setor eletroeletrônico neste ano, o problema foi contração de demanda, e não perda de participação para competidores estrangeiros. A fatia de bens finais importados no mercado interno caiu de 23% no ano passado para 22,5%. Houve queda de 4% nas importações e de 9% nas exportações.

O setor é um dos alvos da política industrial do governo. Neste ano, foram renovadas a Lei de Informática e a Lei do Bem, que reduzem impostos dos produtos fabricados por aqui, e houve desoneração da folha para fabricantes de equipamentos para o setor de energia. A indústria defende, no entanto, que um bom ambiente macroeconômico é mais importante do que medidas setoriais.

A principal reclamação é em relação ao câmbio, mesmo depois da desvalorização recente do real. Para Barbato, uma cotação ideal do dólar, para que o setor se torne competitivo mundialmente, estaria entre R$ 3 e R$ 3,10. “A decisão de deixar o câmbio num patamar correto foi sendo adiada, pois era uma maneira cômoda de segurar a inflação”, disse o presidente da Abinee. “Então vai ser todo mundo sacoleiro em Miami.”

Para Barbato, ter uma política industrial sem um ambiente macroeconômico adequado é como “enxugar gelo com toalha quente”. Ele fez um desabafo a respeito das críticas que o setor recebe, por causa de os eletrônicos brasileiros estarem entre os mais caros do mundo. “Falam como se a gente fosse incompetente, como se a gente recebesse incentivo e não conseguisse competir.” Em 2008, a indústria eletroeletrônica respondia por 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Atualmente, está em cerca de 2,5%.

O presidente da Abinee acredita que ainda dá tempo de o Brasil competir pelo mercado internacional. “O problema de termos perdido mercado é que ficamos muito caros”, afirmou. “Somos empresas transnacionais com produção no Brasil. É fácil colocar, rapidamente, os produtos brasileiros em várias partes do mundo.”

Acordos

Além de acertar o ambiente macroeconômico, seria importante fechar acordos internacionais de comércio. “De 12 anos para cá, não fizemos um acordo comercial”, disse Barbato. Houve um tempo, antes do advento dos smartphones, em que os celulares produzidos por aqui eram vendidos para vários países da América Latina. Este ano, as vendas de eletrônicos brasileiros para a Argentina caíram 22% e para outros países da região (com destaque a Venezuela) diminuíram 18%. O Brasil tem enfrentado medidas protecionistas dos vizinhos do Mercosul.

Patamar

O total de trabalhadores da indústria eletroeletrônica caiu de 177,9 mil em 2013 para 175 mil. O número é equivalente aos 174,7 mil que havia em 2010. Todo o crescimento da base de trabalhadores dos últimos quatro anos foi perdido. Em 2012, o setor chegou a empregar 183 mil pessoas.

No Estado de hoje (“Indústria em queda“, p. B11).

