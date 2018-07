J.J. Abrams (foto), criador das séries Lost e Fringe e diretor do novo Star Trek, é o editor convidado da revista Wired deste mês. “A tecnologia nos tornou ingratos”, escreve Abrams num texto intitulado “A mágica do mistério” (em inglês). Segundo ele, vivemos a Era do Imediatismo e a facilidade de acesso faz com que as pessoas deem menos valor ao conteúdo:

“Antigamente, seria impensável ir a uma loja de música, comprar um disco, voltar para casa e não ouvi-lo. Mas hoje? Quantos de nós baixaram músicas e álbuns que ainda estão esperando, meses ou anos depois, para serem ouvidos na biblioteca do iTunes? Também levantei minha mão, lentamente.”

Foto: Steve McFarland