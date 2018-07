Começa amanhã (14/6) em São Paulo o Simpósio Intercâmbio Brasil-Japão em Economia, Ciência e Inovação. Heizo Takenaka, ex-ministro de Política Econômica, Comunicações e Assuntos Internos do Japão, vai falar sobre as relações econômicas Brasil-Japão. Foi Takenaka quem assinou o acordo da TV digital com o Brasil, há dois anos. “Muitos convidados japoneses agendaram visitas de negócios em empresas brasileiras”, disse Sussumu Niyama (foto), presidente da Comissão Organizadora do simpósio.