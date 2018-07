O crescimento da venda de notebooks levou as operadoras de telefonia celular a apostarem no mercado residencial de acesso à internet. “Podemos substituir o acesso discado”, disse Denis Ferreira, gerente de Marketing da TIM, que lançou ontem (5/7) pacotes de dados.

O serviço – onde se conecta o computador à rede de telefonia móvel – já é comum para empresas, mas as operadoras vinham trabalhando pouco o cliente final. “Desde o ano passado, a adesão de pessoas físicas aos serviços de dados vêm crescendo bastante”, disse Fábio Freitas, gerente de Oferta Premium da Vivo. Cerca de 65% dos clientes do Vivo Zap, lançado pela operadora em 2001, são corporativos e o restante residencial. A operadora tem aproximadamente 200 mil clientes de acesso à internet via celular.

No primeiro trimestre deste ano, foram vendidos 252 mil notebooks no Brasil, um crescimento de 130% sobre o mesmo período de 2006, segundo a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) e a IT Data. No ano passado, os portáteis representaram 8,2% dos PCs vendidos. A expectativa da indústria é que cheguem a 15% este ano.

