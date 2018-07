A Intel Capital, braço de investimentos da fabricante americana de processadores, acaba de investir na brasileira Truetech, especializada em vídeo via internet. “Vemos grandes oportunidades agora”, disse Ricardo Arantes, diretor para a América Latina da Intel Capital, referindo-se ao ambiente de crise. “As avaliações das empresas seguem parâmetros mais razoáveis. Estamos animados e esperamos fechar mais um negócio no primeiro trimestre.”

Além da Truetech, a Intel Capital tem investimento em oito empresas brasileiras de tecnologia: Ativi, Certisign, Digitron, InfoServer, Neovia, TecTotal, Virtus e Yavox. O objetivo da Intel Capital é incentivar mercados que aumentem a demanda por produtos da empresa, em setores como casa e escritório digitais, mobilidade e fabricação de placas e chips.

O valor do investimento na Truetech não foi revelado e, quanto à participação comprada, a Intel só informou que é minoritária. “Costumamos comprar de 10% a 35% das empresas, investindo de US$ 1 milhão a US$ 50 milhões. Mas isso não quer dizer que o limite seja US$ 50 milhões”, disse Ricardo Arantes, diretor para América Latina da Intel Capital. Não existe um limite predefinido para a empresa, pois seus recursos vêm do caixa da Intel.

Mais informações no Estado de hoje, 25/12 (“Intel Capital investe em empresa brasileira“, p. B7).