O ambiente de investimentos em tecnologias verdes está cada vez mais próximo do que existe na informática, com milhares de empresas surgindo com produtos inovadores ao redor do globo e um grande interesse dos investidores, mesmo com a crise global.

“O setor já é o segundo que mais atrai capital de risco no mundo, depois da tecnologia da informação”, afirmou ontem (30/6) Richard Youngman, diretor-gerente para a Europa da consultoria Cleantech, durante a World Conference of Science Journalists, em Londres. “Cerca de um quarto do investimento de risco vai para tecnologias limpas.”

Um grande impulso para o setor vem de legislações e regulamentos que estão sendo criados por governos ao redor do mundo para a adoção de uma matriz de energia mais sustentável. “Somente 3% da energia gerada no mundo é renovável”, disse Jeremy Leggett, presidente da Solarcentury, empresa britânica especializada em sistemas de energia solar. “Este ano, os projetos de fontes renováveis devem receber cerca de 15% do investimento de US$ 1 trilhão que será feito em energia.”

Para Leggett, o setor alcançou um ponto de inflexão. “Se tivermos imaginação, é possível fazê-lo”, acrescentou o empresário. “Num período de 12 a 15 anos, o mundo poderia funcionar com 100% de energia renovável.”

