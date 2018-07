A Apple lançou ontem (9/10) novos modelos e baixou os preços dos iPods no Brasil. O iPod Shuffle, com 1 gigabyte de memória, ficou 26% mais barato, R$ 369, e iPod Classic, com 80 gigabytes, teve redução de 42%, para R$ 1.099. A empresa planeja lançar, até o Natal, o iPod Touch (foto) no País. Um estudo divulgado este mês apontou o Brasil como o país com o iPod mais caro do mundo. As reduções de preço não foram suficientes para mudar a situação.