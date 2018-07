Em 1984, o escritor Italo Calvino escreveu Seis Propostas para o Próximo Milênio, em que defendia que a literatura tivesse leveza, rapidez, exatidão, visibilidade, multiplicidade e consistência. Daniela Bertocchi (foto), do blog Intermezzo, aproveitou as propostas para falar da blogosfera, no texto “A insustentável leveza da rede“, publicado na edição de setembro da B2B Magazine.

Sobre a exatidão, ela escreveu: