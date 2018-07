A Itautec planeja lançar seu tablet, para concorrer com o iPad, da Apple, no segundo semestre. “Temos protótipos dentro de casa”, disse Mário Anseloni (foto), presidente da empresa. “Já brinquei com um deles, e funciona direitinho.” Segundo o executivo, lançar um tablet seria fácil. O objetivo da Itautec, no entanto, é oferecer também aplicativos, próprios e de terceiros, para poder se diferenciar no mercado.

“Se fosse só o produto, poderíamos lançar em um mês”, disse Anseloni. “Mas o tablet sozinho não faz nada, precisa estar num ecossistema.” Um dos motivos do sucesso do iPad são os aplicativos oferecidos na App Store, loja virtual que pertence à Apple.

Segundo Wilton Ruas, vice-presidente de tecnologia e inovação da empresa, a Itautec vem trabalhando em seu projeto de tablet há um ano. Ainda não foi definido qual sistema operacional será adotado pelo aparelho.

“Estamos avaliando as várias versões do Android, como Froyo e Honeycomb, e também não descartamos adotar software da Microsoft”, disse Ruas. O Android, do Google, está nos principais concorrentes do iPad, como o Galaxy Tab, da Samsung, e o Xoom, da Motorola.

O tablet terá uma tela na casa das 10 polegadas (o iPad tem tela de 9,7 polegadas e o Xoom, de 10,1 polegadas). “Vamos privilegiar a conectividade”, afirmou o executivo da Itautec, sem entrar em detalhes se isso significaria conexão em Wi-Fi e em 3G.

A empresa não tem plano de entrar no mercado de celulares inteligentes.

Foto: Divulgação

Mais informações no Estado de hoje (“Itautec planeja lançar tablet no segundo semestre“, p. B14).

