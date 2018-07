E você pensava que o Wii e o Kinect representassem o que há de mais avançado na interface homem-máquina. A artista digital Hye Yeon Nam criou um projeto chamado Kiss Controller, em que o jogador controla a velocidade e a direção de uma bola de boliche beijando outra pessoa:

“A interface do Kiss Controller tem dois componentes: um headset modificado que funciona como um sensor receptor e um imã que fornece as informações para o sensor. O usuário prende o imã em sua língua com Fixodent. Os sensores de campo magnético são presos à ponta do headset e posicionados em frente à boca. Conforme o usuário move sua língua, ele cria campos magnéticos variantes que são usados para controlar os jogos.

Demonstramos o jogo de boliche com o Kiss Controller. Uma pessoa tem o imã em sua língua e outra usa o headset. Enquanto elas se beijam, a pessoa com o imã em sua língua controla a direção e a velocidade da bola de boliche por 20 segundos. O objetivo do jogo é guiar a bola, mantendo uma posição média no centro da pista e aumentando a velocidade da bola ao mover a língua mais depressa enquanto beija.”