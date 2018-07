Dois programadores, Peter Franco e Steve Broumley, fizeram um jogo para o iPhone inspirado nos desenhos e nas músicas do cantor e compositor americano Daniel Johnston. O jogo se chama “Hi, How Are You”. Segundo o News York Times (em inglês), o resultado é “uma versão psicorreligiosa de Frogger”.

Johnston, caso grave de transtorno bipolar, é um gênio. Sua vida já foi contada num documentário premiado, The Devil and Daniel Johnston. Escrevi sobre ele num post anterior, que tem um vídeo com sua interpretação do tema de Gasparzinho. Johnston não usa celular. Ele disse ao New York Times: “Eu nem sei o que é um iPhone”.