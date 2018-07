A Amazon anunciou hoje (7/10) a venda do Kindle, seu leitor de livros digitais, para fora dos Estados Unidos, o que inclui o Brasil. Ela reduziu o preço do equipamento para o mercado americano de US$ 299 para US$ 259, e lançou um novo modelo, Kindle with global wireless (com conexão sem fio global), a US$ 279, que usa a rede de celular de terceira geração (3G) para receber os arquivos eletrônicos.

Jeff Bezos, fundador da Amazon, colocou uma mensagem na primeira página do site:

“Com este novo Kindle, você pode ter seus livros, jornais e revisas entregues de maneira sem fio enquanto estiver em casa ou em viagem em mais de 100 países. Esteja em Paris, Mumbai ou São Paulo, você pode pensar num livro e começar a lê-lo em menos de 60 segundos.”

Atualização: Mais informações no Estado de 8/10 (“Amazon vende Kindle para o Brasil“, p. B14).