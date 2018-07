A alemã Siemens decidiu investir R$ 1,5 milhão em um laboratório de IPTV, sigla em inglês de televisão via protocolo de internet. A tecnologia permite a transmissão de vídeo via banda larga, usando, por exemplo, a linha telefônica, direto para o aparelho de televisão. O laboratório vai treinar especialistas e desenvolver sistemas para o mercado local.

A empresa aposta no mercado, que deverá integrar a televisão às redes e aos serviços de telefonia fixa e móvel e à internet. Segundo o Multimedia Research Group, o mercado mundial de IPTV deve chegar a 50,5 milhões de usuários até o fim de 2010, com faturamento de 16,7 bilhões de euros em serviços, equipamentos e software. No Brasil, o total de assinantes deve chegar a 1 milhão até 2011.

As operadoras brasileiras querem oferecer IPTV, mas a regulamentação não permite. A oferta de canais, mesmo por banda larga, é considerada TV a cabo e as concessionárias locais (Telefônica, Telemar e Brasil Telecom) são impedidas pelos seus contratos de concessão de operar o serviço.