O interesse recente de desenvolver atividades de pesquisa e desenvolvimento no Brasil não se resume a grandes empresas globais, como a GE e a IBM. Ontem, a VTT, maior centro de pesquisas da Finlândia, inaugurou um laboratório em Barueri (SP), o primeiro fora de seu país de origem.

A empresa foi atraída pela posição do Brasil em biocombustíveis, e planeja desenvolver por aqui projetos nas áreas de processamento de madeiras e fibras, bioenergia e transformação de matérias-primas renováveis em materiais e produtos químicos. Para comandar o laboratório, a VTT contratou Nilson Zaramella Boeta, que ocupava o cargo de diretor superintendente do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC).

“Este é o momento certo de estar no Brasil”, disse Erkki KM Leppävuori (foto), presidente mundial da VTT. “Temos alguns projetos em outros países, como Estados Unidos, China, Japão e Coreia do Sul, mas este é o nosso primeiro laboratório fora da Finlândia.”

O que viabilizou a instalação do laboratório no Brasil foi um projeto com a Kemira, empresa finlandesa do setor químico, com quem fará o primeiro projeto no País, na área de tratamento de água. O investimento no laboratório está sendo feito em conjunto com a Kemira. A VTT espera investir, de sua parte, cerca de 2 milhões de euros até o ano que vem.

Biocombustíveis

A VTT é uma organização sem fins lucrativos, que teve uma receita de 281,7 milhões de euros em 2010. Segundo Leppävuori, cerca de um terço desse dinheiro veio do governo finlandês, um terço de parcerias com empresas privadas e o restante de projetos de incentivo à pesquisa, no âmbito da União Europeia.

“Um dos objetivos é pesquisar a transformação da biomassa em produtos químicos e polímeros”, disse Boeta. “Outra área importante é a da gaseificação. A VTT tem um bom conhecimento do processo de transformação de material florestal em biocombustível, que pode ser adaptado para o bagaço e a palha da cana-de-açúcar.”

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) tem um projeto, apoiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), na área de gaseificação. A VTT já teve conversas com o IPT sobre a possibilidade de parecerias. “Nesse momento, a prioridade é formar a equipe de pesquisadores”, afirmou Boeta. A ideia é contratar entre 20 e 40 pessoas para começar. A capacidade do laboratório é para 100 pessoas.

Interesse no País

Leppävuori afirmou que o interesse da VTT pelo Brasil começou em 2007, com a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Finlândia. “O presidente Lula falou sobre as oportunidades em pesquisa e desenvolvimento no Brasil, e começamos a avaliar o assunto”, disse o presidente da VTT. “Com o projeto de tratamento de águas com a Kemira, conseguimos viabilizar nossa vinda.”

O Brasil investe cerca de 1% do Produto Interno Bruto em atividades de pesquisa e desenvolvimento. Na Finlândia, esse porcentual é de 3%. O Brasil é está em 13º lugar na publicação de artigos científicos e em 24º no registro de patentes internacionais.

Ou seja, o País tem dificuldade de usar o conhecimento que produz. “Na Finlândia, o investimento em pesquisa e desenvolvimento reflete um bom sistema educacional, um compromisso das autoridades com esse tipo de investimento e um relacionamento próximo entre universidades, empresas e governo”, disse Leppävuori. “Pelo que percebo, o Brasil precisa reforçar as conexões entre a academia e o setor privado.”

Foto: Divulgação

