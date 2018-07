Na próxima segunda-feira (24/11), a partir das 19h, eu lanço o livro TV digital no Brasil: Tecnologia versus política (Senac São Paulo), na Fnac Paulista, Av. Paulista, 901, em São Paulo. Ele trata do processo de escolha do sistema de TV digital brasileiro, e mostra o embate entre emissoras de televisão e operadora de telecomunicações. Tem como base a tese de doutorado que defendi na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Conto com sua presença!